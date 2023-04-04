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يمكن توظيفها للقيام بالكثير من المهام

ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون  

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون  
المواطن - فريق التحرير

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يحمل جهاز آيفون العديد من الأسرار المخبأة بين الإعدادات على جهاز آبل قد لا يعرفها كثيرون ولم يسمعوا بها من قبل.

وفي هذا الإطار، كشف خبراء التقنية عن ميزة Back Tap (النقر الخلفي) الجهاز من أداء سلسلة كاملة من المهام التي يمكن تفعيلها بالضغط على الشاشة الرئيسية أو ما شابه ذلك.

ويعد فتح الكاميرا وإغلاق دوران الشاشة وكتم الصوت وتصوير الشاشة وSiri وأدوات التحكم في مستوى الصوت من بين الوظائف الـعديدة التي يمكن إجراؤها عن طريق النقر على الجزء الخلفي من الهاتف إما مرتين أو ثلاث مرات، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل.

ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون  

نقرة مزدوجة وأخرى ثنائية

ويمكن للمستخدمين تحديد وظيفتين، إحداهما يتم تنفيذها بنقرة مزدوجة، والأخرى بنقرة ثلاثية، وإذا كنت تريد تشغيل ميزة النقر الخلفي، فاتبع هذه الخطوات البسيطة:

  • انتقل إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.
  •  توجه إلى الإعدادات.
  •  انقر فوق إمكانية الوصول.
  •  انقر فوق اللمس.
  •  قم بالتمرير إلى Back Tap (النقر الخلفي).
  •  حدد وظائف Double Tap (نقرة مزدوجة) أو Triple Tap (نقرة ثلاثية).

المهام الوظيفية

وتتضمن الخيارات التي يمكن القيام بها: فتح أحد التطبيقات، قفل الشاشة، لقطة شاشة، الوضع الصامت، تنشيط Siri، ضبط مستوى الصوت، فتح الكاميرا، تشغيل الفلاش، ضبط تكبير الشاشة.

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