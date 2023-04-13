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لقيادة الفريق بعد نهاية الموسم

ناجلسمان يُقدم مشروعه لـ نادي تشيلسي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
ناجلسمان يُقدم مشروعه لـ نادي تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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دعا مسؤولو نادي تشيلسي، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني، جوليان ناجلسمان، لتقديم مشروعه للنادي الإنجليزي.

ناجلسمان يُقدم مشروعه

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الخميس: “المرشح الرئيسي الآخر لتدريب نادي تشيلسي هو لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، الذي قدم أفكاره لمسؤولي البلوز الأسبوع الماضي”.

لويس إنريكي
إنريكي – المصدر dailymail

ويُعد ناجلسمان، الذي أقاله البايرن في نهاية مارس الماضي، من بين أبرز المرشحين لتدريب تشيلسي، بعد الإطاحة بجراهام بوتر، حيث يتولى فرانك لامبارد، قيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أيضًا، كلًا من أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، ومدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، أوليفر جلاسنر.

جوليان ناجلسمان
ناجلسمان – المصدر bild

نادي تشيلسي يخسر أوروبيًا

وبدأ تشيلسي مشواره مع لامبارد بالأمس، حيث لعب ضد ريال مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد ريال مدريد على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي، حيث يطمح البلوز في تحقيق مفاجأة بالفوز والإطاحة بالمرينغي.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC
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