Icon

جراحة عاجلة تنهي معاناة مريض من صعوبة في التنفس بنجران Icon 100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة Icon أول تعليق لبايدن بشأن محاكمة ترامب اليوم Icon شركة مطارات الدمام تعلن فتح باب التوظيف بعدة تخصصات Icon صاحب ورشة ينجو من الموت بأعجوبة في تصادم مروع Icon شخص من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بـ العقم Icon موقع بريطاني: جزيرة شوشة معلم جريء للسياحة المتجددة Icon تجمع حائل الصحي ينقذ معتمرًا عراقيًا من جلطة قلبية Icon حقيقة وضع ترامب في زنزانة وتكبيل يديه أثناء المحاكمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال

“نادك” توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ 2 مليار ريال

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
“نادك” توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ 2 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، لافتة إلى أن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه هو 2 مليار ريال.

خطط الشركة الاستراتيجية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب زيادة رأس المال هو تمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

الجمعية العمومية

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وللذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأفادت بأنه تم تعيين “الرياض كابيتال” مستشاراً مالياً للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، كما سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية...

حصاد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة
السعودية اليوم

شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
تقارير

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة...

تقارير
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
العالم

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق...

العالم
احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل
العالم

احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

العالم
60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي
السعودية اليوم

60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء...

السعودية اليوم