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لقيادة الفريق خلفًا لفيريرا

نادي الزمالك يتعاقد رسميًا مع أوسوريو

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
نادي الزمالك يتعاقد رسميًا مع أوسوريو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

أوسوريو يقود الزمالك

وكشف نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع المدرب، وقال: “رحبوا معنا بمدربنا الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.. مرحبًا في الزمالك”.

خوان كارلوس أوسوريو
الزمالك يُرحب بالمدرب – المصدر @ZSCOfficial

وسيبدأ أوسوريو صاحب الـ61 عامًا، مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، على أن تكون أولى المباريات تحت قيادته، مساء الاثنين المقبل، أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فسخ تعاقده مع جوسفالدو فيريرا، ليكون أوسوريو رابع مدير فني يقود الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، حيث تولى أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود المهمة أيضًا بشكل مؤقت.

فيريرا
فيريرا – المصدر @ZSCOfficial

نادي الزمالك بالدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل 6 مواجهات والخسارة في مثلهم، وسجل 34 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

نادي الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial
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