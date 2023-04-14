نادي الزمالك يتعاقد رسميًا مع أوسوريو

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أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هنا في ميت عقبة 🇨🇴🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/7dsCjEXIkX
— Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 14, 2023
وكشف نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع المدرب، وقال: “رحبوا معنا بمدربنا الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.. مرحبًا في الزمالك”.
وسيبدأ أوسوريو صاحب الـ61 عامًا، مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، على أن تكون أولى المباريات تحت قيادته، مساء الاثنين المقبل، أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد فسخ تعاقده مع جوسفالدو فيريرا، ليكون أوسوريو رابع مدير فني يقود الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، حيث تولى أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود المهمة أيضًا بشكل مؤقت.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، من الفوز في 11 مباراة، والتعادل 6 مواجهات والخسارة في مثلهم، وسجل 34 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.