ناصر الهدهود يشارك لأول مرة مع الفريق الكروي الأول بـ الهلال

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دفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، باللاعب ناصر الهدهود في مباراة الباطن اليوم كأول مباراة يخوضها كلاعب أساسي مع الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض.
ويبلغ الهدهود من العمر 20 عامًا ويلعب كلاعب وسط مدافع أو ظهير أيمن، وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الهلال حتى وصل للفريق الكروي الأول في بداية عام 2023.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، ناصر الهدهود، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو، صالح الشهري”.
وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن كما تُنقل عبر قناة SSC ومنصة شاهد.
وكان الهلال فاز على الباطن في لقاء الذهاب يوم 16 ديسمبر الماضي بثلاثية لهدف، في مباراة أُقيمت في الجولة التاسعة، حيث سجل لـ أزرق الرياض كل من جانج هيون سو وأوديون إيجالو وأندري كاريلو، بينما سجل نادي الباطن هدفه الوحيد عبر اللاعب يوسف فواز.