Icon

ماسك يعلق على محاكمة ترامب Icon توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام Icon القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة Icon مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة Icon سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة Icon ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات Icon دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة Icon هجوم سيبراني يضرب المواقع الفنلندية يوم انضمامها للناتو Icon نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية Icon مستشرق هولندي يكشف سبب عشقه للإبل وحياة البدو في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المريض كان يعاني من ضعف شديد لعضلة القلب

نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ صباحاً
نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في المملكة لمريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا.

وتفصيلًا، قالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر: تم بحمد الله نجاح زراعة قلب صناعي كامل (SynCardia) لأول مرة لمريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بـ وزارة الحرس الوطني.

حالة المريض الصحية

وكان المريض يعاني من ضعف شديد لعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة حيث لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دم مساعدة.

ولفتت الوزارة إلى أن المريض حاليًّا بحالة مستقرة ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم