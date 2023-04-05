نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في المملكة لمريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا.

وتفصيلًا، قالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر: تم بحمد الله نجاح زراعة قلب صناعي كامل (SynCardia) لأول مرة لمريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بـ وزارة الحرس الوطني.

حالة المريض الصحية

وكان المريض يعاني من ضعف شديد لعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة حيث لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دم مساعدة.

ولفتت الوزارة إلى أن المريض حاليًّا بحالة مستقرة ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.