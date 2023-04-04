نخوة مسنة تجاه بائعة تعرضت للإهانة في الشارع

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شهدت الحلقة الجديدة من برنامَج نخوة، ردود فعل وآراء متباينة من الجَمهور على الحلقة، بعد أن تقمصت الكاتبة زينب العسكري دور شخصية “بائعة الورد” التي تتعرض للظلم وسوء المعاملة.
#آراء_المشاهدين | حضور مؤثر لشخصية "بائعة الورد" في برنامج "نخوة" على قناة السعودية، فماذا قالوا الجمهور عندما شاهدوا الموقف؟ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/WK5nVDjr8I
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) April 4, 2023
في الحلقة، تظهر سيدة تبيع الورد في مدخل أحد المتاجر وهي تتعرض للظلم وسوء المعاملة من شخص يقوم بنهرها وإتلاف بضاعتها، وهي تبكي وتقول له: “إيش سويت في الورد أنا جديدة على المكان وين حسابه، أنا من يحاسب عليه” مطالبة بدفع حساب ما أتلفه، ليرد الشاب: “والله العظيم ما ادفع فيه ولا ريال”، في مشهد مؤثر ومفاجئ للجمهور.
إحدى السيدات قالت إن هذا تصرف غريب، ومجتمعنا لا يرفع صوته على السيدات، معبرة عن سعادتها أن هذا الموقف كشف أنه تمثيل وليس حقيقيًا، إذ علقت: “تصرف غريب أن يصرخ على البنت بهذا الشكل، أنا عن نفسي صدقت الموضوع، وإحنا كشعب من غير ممكن أن يرفع الولد صوته على بنت في الطريق بهذا وإن هذا الموقف لو حقيقي كان الكل سيتضايق”.
سيدة أخرى علقت: “هذا الموقف إنساني ويعبر عن الشجاعة، وموقف مشرف من جانب الجَمهور”، في إشارة للسيدة المسنة التي تدخلت في أثناء الحلقة ودافعت عن بائعة الورد.