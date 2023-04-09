نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين

تنوعت برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان الحالي، وتعددت مساراتها التي من بينها المسار الاجتماعي، الذي أبرز “نخوة” السعوديين وشهامتهم، عبر حالات إنسانية فريدة.

نخوة المواطنين

تجاوب كبير مع البرنامج الذي ظهر في ثوب جديد، مقدمًا نموذجًا إنسانيًا بديعًا لـ”نخوة” السعوديين في مساعدة الآخرين، لذلك حظي بتفاعل واسع وإشادة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الفكرة لكشفها ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم، وتنكروا بطريقة احترافية.

وأظهر نجوم الفن في الخليج قدرات فائقة خلال البرنامج في تجسيد الحالات الإنسانية، مؤكدين أهمية الدراما في نجاح البرامج الهادفة والمؤثرة في سلوك المجتمع.

برنامج اجتماعي وإنساني

ويعتبر برنامج “نخوة” أحد أهم البرامج الاجتماعية، والإنسانية التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية نتيجة المحتوى الهادف، الذي جذب الكثير من المشاهدين، حيث تدور أحداث البرنامج حول المواقف الإنسانية، والرجولة، والتجارب التي نعيشها في المجتمع، ولهذا يتم البحث كثيرًا عن موعد إذاعة البرنامج والقنوات الناقلة حيث يتم عرض مجموعة من الأحداث الاجتماعية بواسطة تنكر مجموعة كبيرة من الشخصيات المشهورة، في شخصية تتعرض لجميع حالات الظلم والقهر في المجتمع.

وتدور أحداث البرنامج عن المواقف التي تدور خلف الكاميرات من رجولة ونخوة، كما يتم تقديم إحدى الشخصيات المشهورة كل حلقة في البرنامج تتنكر وتوجد في مكان من الأماكن العامة، وتتعرض للظلم والقهر، ويتم أخذ آراء الناس في الموقف.