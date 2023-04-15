نزع ملكية عقارات لتأهيل موقع نحت الجمل بسكاكا

قرّرت هيئة التراث بالمملكة، وحسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع نحت الجمل) الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

ووفقًا لما ذكرته “العربية” فإن المشروع معتمد بميزانية رقم (404010000)، بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث، وتشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من صدور القرار المنشور رسميًّا في جريدة أم القرى.

60 يومًا

ومن المقرر أن تتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها، على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال 60 يومًا من تاريخ هذا القرار وفقًا لمقتضى النظام، ودعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه؛ لتقديم مستندات تملّكهم للعقارات التي تَقرّر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع “تأهيل موقع نحت الجمل” ولصالح هيئة التراث.

نحوت صخرية

جدير بالذكر أن الفريق السعودي الفرنسي اكتشف في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، شمال غرب المملكة، قبل 5 أعوام، نحوتًا صخرية لأشكال حيوانية بالحجم الطبيعي من بينها الجِمال والخيول، ويرجع تاريخها إلى 10.000 عام قبل الميلاد، وقد أطلق على الموقع اسم “موقع الجمل”.