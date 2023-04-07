نشر طائرة عسكرية كندية باليابان لدعم العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت كندا، اليوم، أنها ستنشر طائرة عسكرية في اليابان لدعم تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

سي بي-140 أورورا

وكشفت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، عن نشر الطائرة سي بي-140 أورورا التابعة لسلاح الجو الملكي الكندي.

وأضافت الحكومة الكندية، أن الطائرة ستراقب لمدة ستة أسابيع تقريبًا الأنشطة البحرية للتهرب من العقوبات المشتبه بها، لاسيما عمليات نقل الوقود والسلع الأخرى التي يحظرها مجلس الأمن من سفينة إلى أخرى.