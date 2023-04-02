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تبلغ قيمة الاشراك 1000 دولار شهريًا

نيويورك تايمز والبيت الأبيض يتحديان تويتر : لن ندفع لعلامة التحقق

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
نيويورك تايمز والبيت الأبيض يتحديان تويتر : لن ندفع لعلامة التحقق
المواطن - فريق التحرير

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تقول صحيفة نيويورك تايمز New York Times إنها لن تدفع لمنصة تويتر مقابل الحصول على ثمن علامة التحقق، وما كان من الشركة إلا أن قامت بالفعل بحذف علامة الصحيفة.

وقال متحدث باسم الصحيفة بعد ساعات من فقدها لشارة التحقق على منصة التواصل الاجتماعي، إنها مصممة على موقفها، ولن تدفع رسومًا شهرية وفقًا لما نصت عليه سياسة تويتر الجديدة والتي تقدم شارة التحقق الزرقاء فقط من خلال اشتراك مدفوع.

استثناءات نادرة

وأضاف المتحدث: لن نقوم أيضًا بتعويض المراسلين عن تويتر بلو عن الحسابات الشخصية، إلا في حالات نادرة حيث تكون هذه الحالة ضرورية لأغراض إعداد التقارير.

وفي الوقت نفسه، قالت صفحة البيت الأبيض إنها لن تدفع لتويتر مقابل الشارة، وعارضت مجلة بوليتيكو أيضًا الدفع، وفقًا لمذكرة مرسلة إلى الموظفين اطلعت عليها رويترز.

نيويورك تايمز والبيت الأبيض يتحديان تويتر بعدم الدفع لعلامة التحقق (1)

قانون تويتر الجديد

وسيتعين على المنظمات صرف 1000 دولار شهريًا للحصول على علامات الاختيار الذهبية بينما يمكن للأفراد الحصول على شيكات زرقاء بسعر يبدأ من 7 دولارات في الولايات المتحدة، وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنه اعتبارًا من 1 أبريل، ستفقد العديد من الحسابات علامات الاختيار حيث تبدأ شركة التواصل الاجتماعي في إنهاء برنامجها القديم الذي تم التحقق منه.

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