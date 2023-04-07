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هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، هاري كين اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

هاري كين يتصدر

ويتصدر هاري كين قائمة الأكثر تأثيرًا في البريميرليج الموسم الحالي، حيث إنه أحرز 22 هدفًا بمعدل 42% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام.

ويسير هاري كين بشكل مميز مع توتنهام هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند المتصدر برصيد 28 هدفًا.

هاري كين
كين – المصدر @HKane

الأكثر تأثيرًا بالبريميرليج

ويحتل هالاند المركز الثاني في قائمة الأكثر تأثيرًا بالبريميرليج، حيث سجل 28 هدفًا في 26 لقاء بما يُعادل 39% من أهداف مانشستر سيتي، يليه مهاجم برينتفورد، إيفان توني صاحب الـ17 هدفًا بما يُعادل 37% من أهداف فريقه.

هالاند
هالاند – المصدر @Cityarabia

ويتواجد ماركوس راشفورد في المركز الرابع، حيث إنه نجح في تسجيل 15 هدفًا، ليكون مساهمًا بـ36% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وذلك وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

راشفورد
راشفورد – المصدر @ManUtd

 

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