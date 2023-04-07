هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج

يُعد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، هاري كين اللاعب الأكثر تأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

هاري كين يتصدر

ويتصدر هاري كين قائمة الأكثر تأثيرًا في البريميرليج الموسم الحالي، حيث إنه أحرز 22 هدفًا بمعدل 42% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام.

ويسير هاري كين بشكل مميز مع توتنهام هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند المتصدر برصيد 28 هدفًا.

الأكثر تأثيرًا بالبريميرليج

ويحتل هالاند المركز الثاني في قائمة الأكثر تأثيرًا بالبريميرليج، حيث سجل 28 هدفًا في 26 لقاء بما يُعادل 39% من أهداف مانشستر سيتي، يليه مهاجم برينتفورد، إيفان توني صاحب الـ17 هدفًا بما يُعادل 37% من أهداف فريقه.

ويتواجد ماركوس راشفورد في المركز الرابع، حيث إنه نجح في تسجيل 15 هدفًا، ليكون مساهمًا بـ36% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وذلك وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.