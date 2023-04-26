هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراة آرسنال متفوقًا بهدفين نظيفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال يعاني

وسجل كل من البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي جون ستونز هدفي التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين السابعة والـ45.

ويبحث مان سيتي عن الفوز لتقليص الفارق مع الجانرز المتصدر إلى نقطتين.

جدير بالذكر أن الجانرز في الصدارة حاليًّا برصيد 75 نقطة، ومانشستر سيتي ثانيًا برصيد 70 نقطة قبل انتهاء المباراة بينهما.