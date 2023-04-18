هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

⚽️ هدف #الهلال الأول عن طريق إيغالو عبدالله الغامدي🎙 الهلال 1 × 0 النصر#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/2DRQ0RV3EQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023

الهلال يضغط هجوميًّا

الزعيم دخل المباراة ضاغطًا بكل قوة من الناحية الهجومية، حيث بدأ التهديد سريعًا عبر فرصة مهدرة من اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة السابعة.

وأهدر بعدها النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.