هموم المواطن واحتياجاته في قلب اهتمام القيادة.. صورة نموذجية وفد إيراني يزور الرياض قريباً لمناقشة فتح السفارة هروب عروس بعد إطلاقها النار احتفالاً بزفافها تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في الباحة ومكة المكرمة هذا ما نحتاجه اليوم للخلاص من وجع هؤلاء الحمقى وتعاستهم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة أسر التوحد تدخل غينيس بأكبر عدد توقيعات على قطعة بازل فرصة اتفاق سلام تاريخي تلوح في أفق اليمن السعيد اهتمام محمد بن سلمان ورفعه للملك بتمديد حساب المواطن يؤكد تلمس الاحتياجات ومساندة المستحقين مسؤولون يروون تجاربهم في التواصل الفوري مع ولي العهد
تبحث الشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالاً بيوم زفافها.
VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony pic.twitter.com/bESwsxNpVW
— The New Indian (@TheNewIndian_in) April 9, 2023
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.
وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.
يعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.
ووفقًا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، بأن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة هاربة لأنها تخشى الاعتقال.