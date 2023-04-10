هروب عروس بعد إطلاقها النار احتفالاً بزفافها

تبحث الشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالاً بيوم زفافها.

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony pic.twitter.com/bESwsxNpVW — The New Indian (@TheNewIndian_in) April 9, 2023

عروس تطلق النار

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.

عقوبة إطلاق النار

يعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرًا شائعًا في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

ووفقًا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

هروب العروس

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، بأن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة هاربة لأنها تخشى الاعتقال.