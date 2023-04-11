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بعدما أطلقت رصاصات بالهواء

هروب عروس هندية ليلة زفافها من ملاحقة الشرطة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ صباحاً
هروب عروس هندية ليلة زفافها من ملاحقة الشرطة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام هندية أن الشرطة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند تبحث عن امرأة أطلقت رصاصات عدة من مسدس احتفالًا بيوم زفافها.

قضية ضد المرأة

وأطلقت المرأة أربع طلقات في الهواء، فيما أكدت الشرطة المحلية، أنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث، وفقًا لسكاي نيوز.

وبحسب القانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحًا ناريًّا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

وكان أحد الأقارب قد نشر لقطات لإطلاق النار على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الشرطة للصحيفة: إن المرأة هاربة لأنها تخشى الاعتقال، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا.

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