هزتان أرضيتان تضربان وادي الأردن

أفادت قناة “المملكة” الأردنية، مساء اليوم السبت، بوقوع هزتين أرضيتين بوادي الأردن شمال البحر الميت.

تفاصيل الهزتين

وقال مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن هزتين أرضيتين ضربتا وادي الأردن – شمال البحر الميت وعلى عمق 1 كلم.

وذكر رئيس المرصد غسان سويدان أن الزلزال الأول وقع بقوة 3.2 على مقياس ريختر والثاني بقوة 2.2.