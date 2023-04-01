هزتان أرضيتان تضربان وادي الأردن

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أفادت قناة “المملكة” الأردنية، مساء اليوم السبت، بوقوع هزتين أرضيتين بوادي الأردن شمال البحر الميت.
وقال مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن هزتين أرضيتين ضربتا وادي الأردن – شمال البحر الميت وعلى عمق 1 كلم.
وذكر رئيس المرصد غسان سويدان أن الزلزال الأول وقع بقوة 3.2 على مقياس ريختر والثاني بقوة 2.2.