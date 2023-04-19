هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).