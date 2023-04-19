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هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي صحة وسلامة مهنية.
  2. أخصائي أول وبائيات.
  3. رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.
  4. أخصائي توظيف.
  5. أخصائي أول صحي.
  6. مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
  7. أخصائي أول تكامل النظام.
  8. رئيس قسم المسح الصحي الوطني.
  9. رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.
  10. كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).
  11. أخصائي عقود.
  12. رئيس قسم الرصد والتقييم.
  13. رئيس قسم خدمات بيانات.
  14. أخصائي معلوماتية صحية.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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