والدة الأسير جبران مباركي: أبنائي 14 وكلهم فداء للدين والوطن

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وثق مقطع فيديو مشاعر أسرة الأسير العائد لأرض الوطن جبران مباركي، بعد سنوات الأسر.
فيديو | #الإخبارية ترصد مشاعر أسرة الأسير العائد لأرض الوطن جبران مباركي، ووالدته: أبنائي عددهم 14 وكلهم فداء للدين والوطن#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/uNgrhIUyv9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023
يشار إلى أن جبران مباركي قد ذهب إلى الميدان مدافعًا عن حياض الوطن، فغاب في الأسر 5 سنوات، ليعود بطلًا مرفوع الرأس تفرح به والدته بعد سنوات من الانتظار وعائلته وأحبابه وأصدقاؤه، وهو يعود إلى حضن الوطن الذي لم يخذله كل هذه السنوات رغم كل ما عاناه.
وقالت والدته خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: استقبلته بكل قلبي وحضنته، مضيفة أن عدد أبنائها 14 وكلهم فداء لهذا الوطن وفداء لمليكهم وأنا أيضًا فداء لهذا الوطن.
بدوره، أعرب جبران مباركي عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن، قائلًا: نحمد الله بعودتنا لأرض الوطن بعد سنوات الأسر، والتي تعرضنا فيها لأشد أنواع التعذيب حجز انفرادي وتعذيب ونقل من مكان لمكان.