لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
عقد الفريق السعودي عددًا من الاجتماعات في صنعاء شهدت مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني. بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ، وحل سياسي شامل في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها عبر تويتر اليوم السبت، استكمال لقاءات الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في أقرب فرصة بعد الأجواء الإيجابية التي وفرتها الهدنة الإنساني.
وانطلقت عملية التبادل الثانية للأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات وفق الآلية التنفيذية لاتفاق مدينة برن السويسرية.
من جهته، ثمن وزير الإعلام معمر الإرياني، دور الأشقاء في المملكة في هذا الملف، وجهودهم المستمرة للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ولم شملهم بأسرهم، امتدادًا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار، على حد تعبيره.