وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي

عقد الفريق السعودي عددًا من الاجتماعات في صنعاء شهدت مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني. بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ، وحل سياسي شامل في اليمن.

حل سياسي شامل

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها عبر تويتر اليوم السبت، استكمال لقاءات الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في أقرب فرصة بعد الأجواء الإيجابية التي وفرتها الهدنة الإنساني.

وانطلقت عملية التبادل الثانية للأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات وفق الآلية التنفيذية لاتفاق مدينة برن السويسرية.

دور المملكة

من جهته، ثمن وزير الإعلام معمر الإرياني، دور الأشقاء في المملكة في هذا الملف، وجهودهم المستمرة للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ولم شملهم بأسرهم، امتدادًا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار، على حد تعبيره.