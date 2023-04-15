Icon

لحظة انقطاع بث التلفزيون السوداني بسبب دوي الانفجارات Icon وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي Icon الخطوط السعودية: تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر Icon موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon لحظة إلقاء قنبلة أثناء خطاب رئيس وزراء اليابان Icon تصريحات ماكرون المتهورة قد تكلفه غاليًا Icon المملكة تدعو جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة Icon هبوط اضطراري لـ طائرة سعودية بالهند بسبب تصدع الزجاج الأمامي Icon موسى ماريغا ينجو من العقوبة رغم دفعه لمدرب الباطن ! Icon المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من بينها اتفاق وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
وزارة الخارجية تعلن استكمال اللقاءات اليمنية للتوصل لحل سياسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقد الفريق السعودي عددًا من الاجتماعات في صنعاء شهدت مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني. بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ، وحل سياسي شامل في اليمن.

حل سياسي شامل

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها عبر تويتر اليوم السبت، استكمال لقاءات الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في أقرب فرصة بعد الأجواء الإيجابية التي وفرتها الهدنة الإنساني.

وانطلقت عملية التبادل الثانية للأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات وفق الآلية التنفيذية لاتفاق مدينة برن السويسرية.

دور المملكة

من جهته، ثمن وزير الإعلام معمر الإرياني، دور الأشقاء في المملكة  في هذا الملف، وجهودهم المستمرة للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ولم شملهم بأسرهم، امتدادًا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار، على حد تعبيره.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق