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خلال اتصال هاتفي تلقاه فيصل بن فرحان

وزيرا خارجية السعودية ومصر: العودة للاتفاق الإطاري يضمن استقرار السودان

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
وزيرا خارجية السعودية ومصر: العودة للاتفاق الإطاري يضمن استقرار السودان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

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