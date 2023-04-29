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في سوق العمل ومشاركة المرأة وتعزيز التنمية المستدامة

وزير الموارد البشرية يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
وزير الموارد البشرية يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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نوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكين أبناء وبنات الوطن من المشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه في تويتر بمناسبة صدور التقرير السنوي 2022 لرؤية السعودية 2030:”سنواصل العمل في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم نتائج غير مسبوقة في مؤشرات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز التنمية المستدامة”.

رؤية المملكة 2030

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حققت منجزات نوعية غير مسبوقة خلال العام 2022، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ 2.2 مليون وهو الرقم الأعلى تاريخياً، وبلغ عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في عام 2022م أكثر من 550 ألف موظف جديد، كذلك ارتفع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص ليصل إلى  نحو 700 ألف عاملة، يمثلن  نسبة 36% من إجمالي المواطنين  العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى نمو متوسط نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة التي صدر لها قرار توطين بمتوسط 40%.

مستهدفات سوق العمل

وحقق قطاع التنمية الاجتماعية خلال العام 2022 منجزات نوعية، حيث بلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 114% منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى 3695 منظمة، وبنسبة حوكمة أعلى من 85%، كما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 527 ألف متطوع ومتطوعة، كذلك تمكين أكثر من 170 ألف مواطن ومواطنة من الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي.

من جانب آخر؛ انطلقت في العام 2022 أعمال برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع العام والذي يبلغ أعداد الموظفين فيه حوالي 1.7 مليون موظف في أكثر من 640 جهة حكومية، كما أن القطاع العام حقق في مؤشر الارتباط الوظيفي 80.5% وهو الأعلى منذ بدء قياسه.

 

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