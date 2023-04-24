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بعد نجاح السعودية في نقلهم من السودان

وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة “الإخبارية”، وصول الطائرة الكورية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة والتي تحمل على متنها سفير كوريا الجنوبية لدى السودان، وعدد من الرعايا.

29 راكبًا

وحسب قناة “الإخبارية”، كان على متن الطائرة 29 راكبًا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين، حيث تم نقلهم من بور سودان إلى قاعة الملك عبدالله في مدينة جدة.

يأتي ذلك في إطار تعاون المملكة ومساعدتها في إجلاء رعايا الدول الأخرى إلى بلادهم من السودان.

عملية الإجلاء

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

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