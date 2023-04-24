عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة صحراء شمال نجران تكتسي بالأبيض وزير الخارجية الإماراتي يثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان سجين سوداني يحاول فك قيوده بعد هروبه من سجن كوبر موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة مايو 2023 روسيا تعاقب جنودها الرافضين للقتال بالحبس في حفرة الخارجية اللبنانية تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان فيصل بن فرحان يناقش إنهاء العنف بالسودان مع نظيره الياباني
أظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة “الإخبارية”، وصول الطائرة الكورية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة والتي تحمل على متنها سفير كوريا الجنوبية لدى السودان، وعدد من الرعايا.
فيديو | وصول الطائرة الكورية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة وعلى متنها 29 راكبا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kKMRFZc3Cj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، كان على متن الطائرة 29 راكبًا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين، حيث تم نقلهم من بور سودان إلى قاعة الملك عبدالله في مدينة جدة.
يأتي ذلك في إطار تعاون المملكة ومساعدتها في إجلاء رعايا الدول الأخرى إلى بلادهم من السودان.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.