Icon

منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء Icon ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا Icon لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان Icon إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس Icon الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 Icon القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة Icon الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر Icon هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة Icon قطري يلقي نقودًا على المارة Icon إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول صديقة

وصول عدد من رعايا كوريا الجنوبية إلى جدة بعد إجلائهم من السودان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
وصول عدد من رعايا كوريا الجنوبية إلى جدة بعد إجلائهم من السودان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي في جدة، اليوم، طائرة إجلاء تحمل 29 من رعايا جمهورية كوريا الجنوبية بعد إجلاؤهم من جمهورية السودان، يتقدمهم سفير كوريا لدى السودان وعدد من الدبلوماسيين الكوريين.


وكان في استقبالهم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ومدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وقائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي اللواء الطيار ركن عبدالله الزهراني.

شكر وتقدير

وأعرب السفير الكوري نيابة عن المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا الجنوبية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا الكوريين القادمين من السودان.

جهود إنسانية

ونوه بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره للجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للبعثة الكورية، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لأراضي المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية