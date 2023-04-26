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المملكة تواصل مد يد العون لجميع الدول لإجلاء الرعايا

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية، وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة.

وقالت الوزارة عبر موقع تويتر: استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصًا من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “أبها” التابعة للمملكة، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2371 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2252 شخصًا ينتمون لـ67 جنسية).

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