وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي نجاح العملاء.
– مدير الحسابات/ الإيرادات.
– تنفيذي تطوير الأعمال.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)