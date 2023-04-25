وظائف إدارية شاغرة لدى Serco Group

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مشروع نيوم بمنطقة تبوك.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق مشروع: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة.
– منسق إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مناوب عمليات محطة الحاويات/ الموانئ: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)