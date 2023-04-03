وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف برواتب تصل (8,000 ريال) بعدة مناطق في المملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- سائق ناقلة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز العمر عن 45 سنة.

– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.

– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.

– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

3- رئيس الحماية من الحرائق:

– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).

– بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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