البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي ثقافة السوشيال ميديا تصنع لنا رموزًا هشة ورخيصة تغريدة الرئيس السيسي بعد لقاء ولي العهد بجدة
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف برواتب تصل (8,000 ريال) بعدة مناطق في المملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- سائق ناقلة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز العمر عن 45 سنة.
– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
3- رئيس الحماية من الحرائق:
– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).
– بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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