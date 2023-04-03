وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية

أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات مكاتب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، إدارة المكاتب، إدارة الضيافة، تكنولوجيا السلامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول البنية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)