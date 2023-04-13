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وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة بوبا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التحصيل والاسترداد الحكومي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تجربة عمليات المستشفى: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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