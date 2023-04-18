وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس العمليات الآلية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
– مهندس خدمات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)