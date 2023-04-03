وظائف شاغرة للجنسين في نيوم الاجتماعية

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أعلنت نيوم الاجتماعية “شركاء نيوم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في أحد مشاريعها في محافظة حقل.
وأبرزت إدارة نيوم الاجتماعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف أمن.
– مراقب سلامة مهنية.
– ممثل علاقات حكومية.
– مهندس مدني.
– حارس أمن.
– إداري مشروع.
وأوضحت إدارة نيوم الاجتماعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2023م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)