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عن طريق عملية قيصرية

ولادة طفل عراقي بأسنان في حالة طبية نادرة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ صباحاً
ولادة طفل عراقي بأسنان في حالة طبية نادرة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام عراقية، أن مستشفى الشوملي العام جنوبي محافظة بابل وسط العراق شهد ولادة طفل في حالة طبية نادرة الحدوث.

طفل بأسنان لبنية

وأكد مسؤول العمليات الجراحية أن “المستشفى شهد اليوم ولادة طفل بأسنان لبنية وهو من الحالات النادرة جدًّا”.

وأضاف المسؤول أن “الطفل تمت ولادته بعملية قيصرية، وهو بحالة صحية جيدة”.

وفي الحالات الطبيعية، يبدأ معظم الأطفال التسنين بين عمر 6 و12 أشهر، ومع ذلك أفادت دراسات بأن بعض الأطفال لا تكون لديهم أي أسنان في عمر سنة.

وتعتبر أسنان الولادة حالة نادرة الحدوث، يولد بها طفل واحد من كل 2000 رضيع، وغالبًا ما تكون هذه الأسنان صغيرة وضعيفة، ويميل لونها إلى الأصفر أو البني.

ولا يزال سبب ظهور أسنان الولادة غير معروف للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تشير إلى معاناة الرضيع من مشاكل صحية، لها تأثيرات سلبية على نمو الطفل.

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