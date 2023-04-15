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ولي العهد يجتمع برئيس مجلس النواب العراقي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ صباحاً
ولي العهد يجتمع برئيس مجلس النواب العراقي
المواطن - واس

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة اليوم، مع معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الأستاذ محمد الحلبوسي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاجتماع، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.

 

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