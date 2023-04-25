وول ستريت: ما يحدث في السودان خطأ استراتيجية أمريكا الضعيفة

وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ما يحدث في السودان بأنه خطأ واشنطن والإدارة الضعيفة على حد تعبيرها، والتي شبهتها بأنها مثل القوارض العمياء، حيث قالت إن فرصة الفأر في بناء غواصة نووية أكبر من نجاح أمريكا في تنظيم انتقال ديمقراطي في السودان.

وقال تقرير الصحيفة: مع امتلاء سماء الخرطوم بالدخان والقصف، ومع إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين للعاصمة السودانية، بدا أن الانتقال إلى الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة ينتهي بالفوضى والحرب الأهلية.

الانهيار ليس مفاجئًا

وأضاف: لا شيء بخصوص الانهيار في السودان يجب أن يكون مفاجأة، بداية من معدل نجاح جهود الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الخمس عشرة الماضية وانتهاءً بظروف السودان نفسها التي لا نعلم كيف رأتها واشنطن يومًا مرشحة مناسبة للانتقال الديمقراطي.

وتابع: منذ استقلال السودان في عام 1956، شهدت البلاد 17 محاولة انقلاب (ستة ناجحة)، وحربين أهليتين وصراع إبادة جماعية في دارفور.

تدهور حاد للإدارة الأمريكية

من غير الواضح لماذا كانت تعتقد الولايات المتحدة أن السودان كان مرشحًا أفضل للديمقراطية، أو أن عام 2023 كان عامًا مناسبًا لمبادرة سياسية أمريكية معقدة في منطقة يُنظر فيها إلى قوة الولايات المتحدة على نطاق واسع أنها في حالة تدهور حاد.

لم تدرك إدارة بايدن بعد إلى أي مدى موقعها ضعيف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فالسعودية والإمارات على سبيل المثال، لم تعودا تحترمان الإدارة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، ترى روسيا والصين نفسيهما منخرطتين في منافسة محصلتها صفر مع الولايات المتحدة وستنتهزان أي فرصة لإحباط المخططات الأمريكية وتقويض قوتها.