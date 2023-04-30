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أثناء احتفاله بالهدف الرابع للريدز

يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام
المواطن - فريق التحرير

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تعرض المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، لإصابة عضلية أثناء احتفاله بالهدف الرابع لفريقه في مباراة توتنهام مساء اليوم الأحد في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول وتوتنهام

وأُصيب كلوب إصابة عضلية في مباراة ليفربول وتوتنهام بعدما جرى تجاه الحكم الرابع ليحتفل أمامه بالهدف الرابع ثم عاد وهو يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليسرى، حيث اعترض المدرب الألماني في أوقات كثيرة من المباراة على أداء الطاقم التحكيمي.

وتألق ليفربول في أول 15 دقيقة، حيث سجل ثلاثة أهداف عبر كل من الإنجليزي كورتيس جونز والكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقائق الـ3 والـ5 والـ15.

سون هيونج مين - ليفربول ضد توتنهام

وقلص اللاعب الإنجليزي هاري كين الفارق محرزًا الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام، عاد نادي توتنهام وأحرز هدفين عبر كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون والبرازيلي ريتشارلسون في الدقيقتين الـ77 والـ90.

وخطف البرتغالي ديوجو جوتا الفوز للريدز محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الـ94، ليفوز ليفربول ضد توتنهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.

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