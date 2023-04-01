1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة في أول أسبوع من رمضان

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من ١.٩ مليون مستخدم ومستخدمة خلال أول أسبوعٍ من شهر رمضان المُبارك، حيث وصل عدد المستخدمين اليومي للحافلات ما يقارب 271 ألف مستخدم.
وأضافت الهيئة بأن عدد الرحلات في أول اسبوع من شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 31 ألف رحلة من خلال 12 مساراً لنقل سكان مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.
كما أوضحت الهيئة أن حافلات مكة تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة بهدف تقديم تجربة لوجستيةٍ فريدةٍ من نوعِها.
ويُعدُّ مشروع حافلات مكة أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030م، إذ يعمل المشروع من خلال 438 محطة توقف و400 حافلة لخدمة السكان والزوار عبر 12 مساراً تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة.