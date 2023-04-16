103 آلاف خدمة مجانية لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم في جدة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، منذُ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم.

آلاف الخدمات المجانية

وأكدت إمارة مكة، عبر منشور على حسابها في “تويتر” أن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 589.500.000 ريال، و103 آلاف من الخدمات المقدمة التي شملت الدواء والوجبات والسلال الغذائية ونقل العفش وحليب الأطفال وغيرها من الخدمات.

وحدات سكنية

وبينت أنه تم تسليم 494 أسرة وحدات إسكان تنموي، وتوظيف 269 مواطنًا ومواطنة وتسكين 24417 أسرة.