2.259 مليار دولار حجم ثروة الملك تشارلز الثالث

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن حجم الثروة الشخصية لـ الملك تشارلز الثالث، وصلت إلى 1.815 مليار جنيه إسترليني 2.259 مليار دولار.

تفاصيل الثروة

ويزيد هذا الرقم، الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، ثلاث مرات عن حسابات صحيفة التايمز، التي قدرت في السابق ثروة الملك تشارلز الثالث بـ 600 مليون جنيه إسترليني “745 مليون دولار”.

وبحسب صحيفة الجارديان، فقد استبعد صحفيو التايمز بعض الأصول الأكثر قيمة للملك تشارلز الثالث، حيث شمل التقدير البديل، الذي أعده 12 خبيرًا، قيمة الممتلكات الشخصية للملك، والأعمال الفنية والمجوهرات، وخيول السباق والطوابع النادرة.

غياب المعلومات

في الوقت نفسه، يُلاحظ أنه في غياب المعلومات المفتوحة، استخدم الصحفيون “التقييمات المرجحة”، لذا، فإن قيمة محفظة الأسهم المملوكة للملك تشارلز الثالث تقدر بنحو 142 مليون جنيه إسترليني.

وقال قصر باكنجهام في بيان: “بينما لا نعلق على الشؤون المالية الشخصية للملك وعائلته، فإن الأرقام التي ذكرتها هي مزيج مبتكر للغاية من الافتراء والتخمين وعدم الدقة”.

ولفتت صحيفة “الجارديان”، التي اتخذت باستمرار موقفًا نقديًّا من النظام الملكي البريطاني، إلى أن العديد من الظروف تمنع تحديد حجم ثروة الملك تشارلز الثالث بالضبط.