مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة 24 وظيفة شاغرة لدى هيئة الصحة العامة حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا المملكة بدبلوماسيتها حققت متغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض 24 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) بمختلف المجالات (الإدارية، القانونية، التقنية، الصحية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي توظيف.
– رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي.
– أخصائي أول وبائيات.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– كبير خبراء صحي – الوقاية من الإصابات (طبيب استشاري).
– رئيس قسم الرصد والتطبيقات والإصابات.
– رئيس قسم المسح الصحي الوطني.
– أخصائي أول تكامل النظام.
– أخصائي أول صحي.
– أخصائي معلوماتية صحية.
– رئيس قسم خدمات بيانات.
– رئيس قسم الرصد والتقييم.
– أخصائي عقود.
– أخصائي أول – الوقاية من الأمراض غير السارية.
– أخصائي صحي – الوقاية من الأمراض غير السارية.
– أخصائي مختبر.
– أخصائي مشارك – تعزيز الصحة.
– محلل استراتيجي.
– محلل أول استراتيجي.
– مراجع داخلي كبير.
– رئيس قسم التحليلات المتقدمة.
– المختبرات الطبية.
– القانون.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– إدارة الجودة.
– الوبائيات.
– الصحة والسلامة المهنية.
– الإصحاح المهني.
– الصحة العامة.
– الطب الوقائي.
– علوم الأحياء.
– علم الأوبئة.
– الإحصاء الحيوي.
– الصحة العامة البيئية.
– المعلوماتية الصحية.
– سياسات صحية.
– الحاسب الآلي.
– التثقيف الصحي.
– الإدارة الاستراتيجية.
– علم الأوبئة.
– المحاسبة.
– أمن المعلومات.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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