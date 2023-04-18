280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن نحو 280 ألف مصلٍّ توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة 27 رمضان، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

280 ألف مصلٍّ

وأحيا 280 ألف مصلٍّ ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصلٍّ توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.

واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاؤوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن أراضي الـ 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

من المعروف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.