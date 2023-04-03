3 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع

حقّقت الجامعات السعودية إنجازاً عالمياً جديداً في مجال البحث والابتكار، حيث دخلت 3 جامعات ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع في عام 2022، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية.

وبحسب التقرير، فقد تمكنت الثلاث جامعات من تحقيق 452 براءة اختراع في المكتب الأمريكي لعام 2022.

3 جامعات

وسجّلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 233 براءة اختراع في العام الماضي، محقّقة المركز الثالث عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثامن عالمياً بتسجيل 177 براءة اختراع خلال عام واحد، كما حلّت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الـ 79، مسجّلة 42 براءة اختراع.​