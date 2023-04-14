 383 ألف مستفيد من خدمة عربات التنقل بالمسجد النبوي

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استفاد أكثر من 383 ألف زائر من خدمات التنقل التي تقيمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن الخدمات الميدانية لعربات التنقل تقام على مدار 24 ساعة، من خلال تسخير أكثر من 60 مراقباً ومدرباً لخدمة الزوار من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي، حيث تعمل الوحدة على خدمة نقل المصلين وزوار المسجد النبوي داخل ساحات المسجد النبوي والساحات الغربية الجديدة عبر 36 عربةً كهربائية.