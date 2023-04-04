أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن تسجيل 4 إصابات في العيون بسبب الألعاب النارية حتى اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

مخاطر الألعاب النارية

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.

وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.