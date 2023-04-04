الأجواء الغائمة تدفع الأهالي والزوار للتنزه على ضفاف وداي نجران الهلال يعايد الزهرة في منزلها الهلال يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي الخارجية الأردنية: نسقنا مع السعودية لإجلاء رعايانا من السودان سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد أحد نزلاء كوبر : ما بقي ولا زول في السجن تحذير من استخدام قطرات إطالة الرموش عبدالرزاق حمدالله يبحث عن هدف غائب ضد الهلال سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن تسجيل 4 إصابات في العيون بسبب الألعاب النارية حتى اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.
وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.