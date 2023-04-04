4 مواطنين في قبضة الأمن لحيازتهم أقراص الإمفيتامين

ألقت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض، على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.