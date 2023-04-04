4 يمنيين في قبضة الأمن لمحاولتهم تهريب القات في جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.