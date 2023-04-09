9 مخالفين هربوا القات بجازان فسقطوا في قبضة حرس الحدود

أعلن حرس الحدود بمنطقة جازان، القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.

وتفصيلًا، قالت قوات الحرس في تغريدة عبر موقع تويتر: إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان قبضت على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهم تهريب نبات القات المخدر.

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وفقًا لما أوضح حرس الحدود.