9 مخالفين هربوا القات بجازان فسقطوا في قبضة حرس الحدود

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أعلن حرس الحدود بمنطقة جازان، القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.
وتفصيلًا، قالت قوات الحرس في تغريدة عبر موقع تويتر: إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان قبضت على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهم تهريب نبات القات المخدر.
تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وفقًا لما أوضح حرس الحدود.