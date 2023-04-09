الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما أبواب المسجد النبوي تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا تدشين الحافلة الكهربائية بالمدينة المنورة 9 مواقع لليورانيوم في السعودية ياسر المسحل: لا يمكنني الحديث عن عقوبة الفيفا ضد الأهلي وإدارته هي من ترد
كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عدد مواقع اليورانيوم في المملكة، موضحًا أكثر المناطق المتواجد بها.
الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض): هناك 9 أماكن "لليورانيوم" في المملكة، وأكثر تواجده في حائل وتبوك #عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر
⠀@almodifer pic.twitter.com/QU5lM2nv6S
— الليوان (@almodifershow) April 5, 2023
وقال العمري، خلال لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هناك 9 مواقع لليورانيوم في المملكة.
وأضاف: أن أكثر المناطق التي يوجد فيها يورانيوم هي حائل وغرب تبوك.
وأشار رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى أن هناك مناطق أخرى ولكن لم تكتشف حتى الآن.
من جانب آخر، رد العمري بالتجربة العملية على كل من يقول إن الأرض مسطحة وليست كروية، كما أكد أنه يستحيل التنبؤ بالزلازل.
الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض) يرد بالتجربة العملية على كل من يقول إن الأرض مسطحة وليست كروية#عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر
⠀@almodifer pic.twitter.com/gNbRmJ5p21
— الليوان (@almodifershow) April 5, 2023