9 مواقع لليورانيوم في السعودية

كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عدد مواقع اليورانيوم في المملكة، موضحًا أكثر المناطق المتواجد بها.

الدكتور عبدالله العمري (رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض): هناك 9 أماكن "لليورانيوم" في المملكة، وأكثر تواجده في حائل وتبوك #عبدالله_العمري_في_ليوان_المديفر

⠀@almodifer pic.twitter.com/QU5lM2nv6S — الليوان (@almodifershow) April 5, 2023

9 مواقع لليورانيوم

وقال العمري، خلال لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هناك 9 مواقع لليورانيوم في المملكة.

وأضاف: أن أكثر المناطق التي يوجد فيها يورانيوم هي حائل وغرب تبوك.

وأشار رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى أن هناك مناطق أخرى ولكن لم تكتشف حتى الآن.

من جانب آخر، رد العمري بالتجربة العملية على كل من يقول إن الأرض مسطحة وليست كروية، كما أكد أنه يستحيل التنبؤ بالزلازل.