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Real Madrid يكرر فوزه على تشيلسي ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
Real Madrid يكرر فوزه على تشيلسي ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي Real Madrid الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تكرار فوزه على تشيلسي الإنجليزي في إياب ربع نهائي المسابقة مساء أمس.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

Real Madrid يعود بثنائية

وفي الشوط الثاني، تمكن الريال من إحراز الهدف الأول عبر البرازيلي رودريجو في الدقيقة الـ59، بعد تمريرة متقنة من مواطنه فينسيوس جونيور.

وواصل ريال مدريد تألقه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر رودريجو في الدقيقة الـ80 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي.

وكان تشيلسي صاحب الأرض دخل مباراة أمس بتشكيل مكون من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، تشالوباه، جيمس، كوفاسيتش، إينزو فيرنانديز، كانتي، كوكوريلا، كالاجر، كاي هافرتز”.

أما تشكيل Real Madrid الضيف فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، دايفيد ألابا، توني كروس، لوكا مودريتش، بنزيما، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

تشيلسي ضد الريال - 2

الريال فاز في الذهاب والإياب

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، وفاز الريال على تشيلسي بثنائية دون رد سجلها كل من الفرنسي بنزيما والإسباني ماركو أسينسيو.

وسبق للفريقين أن تقابلا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022، حيث خسر تشيلسي ضد الريال في إنجلترا في الذهاب بثلاثية لهدف.

وفاز تشيلسي في مباراة العودة في إسبانيا بثلاثية مقابل هدفين، لكن فارق الأهداف كان لصالح ريال مدريد الذي صعد وقتها إلى دور نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيواجه الريال المتأهل من فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في دور نصف النهائي في مايو المقبل.

تشيلسي ضد الريال - 1

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