أبطال كأس الملك قبل نسخة 2023

تترقب الجماهير مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك 2023، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وسط صراع قوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

ولي العهد يتوج الفائز

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة اليوم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

أبطال كأس الملك

وانطلقت النسخة الأولى من كأس الملك في 1957، وأُقيمت 47 نسخة، بعدما توقفت البطولة عام 1990؛ لتغيير اسم الدوري إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة، وعادت مجددًا في 2008.

ونجحت 10 فرق في الفوز باللقب، ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 13 لقبًا، ويحتل الهلال المركز الثاني بـ9 ألقاب، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر 6 مرات.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التتويج باللقب 3 مرات، فيما حصد الوحدة البطولة مرتين، متساويًا مع الاتفاق، وتوجت 3 فرق باللقب مرة واحدة، وهي؛ التعاون، الفيصلي والفيحاء.

مشاركة أندية المحترفين

وشهدت النسخة الحالية من كأس الملك غياب الأهلي، بسبب قرار الاتحاد السعودي، بانطلاقها من دور الـ16، واقتصار المشاركة على أندية دوري المحترفين فقط للموسم الثالث على التوالي، بسبب ظروف الروزنامة وأزمة كورونا.